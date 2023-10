Sind "Are You The One?"-Darya und Fabio Knez etwa ein Paar?

Die Gerüchte nehmen weiter ihren Lauf. Bei Are You The One? – Reality Stars in Love scheint die Chemie zwischen Darya Strelnikova und Fabio Knez von Anfang an zu stimmen. Weil sich dann aber herausstellte, dass die Beauty und Danilo Cristilli (26) ein Perfect Match sind, konnten sich die beiden Münchner in der Show nicht weiter kennenlernen. Doch ein neues Bild der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin lässt vermuten, dass sie sich nach den Dreharbeiten definitiv wiedergesehen haben: Die Fans spekulieren, dass Darya und Fabio ein Paar sind.

Auf Instagram postete die Blondine Bilder vom Oktoberfest, wobei eins besonders ins Auge sticht: Auf einem Foto trägt sie ein türkisfarbenes Dirndl, bei dem sie die Schleife auf der rechten Seite trägt, was eigentlich bedeutet, dass man vergeben ist! Aufmerksame Fans deuten das auf Tik Tok als ein klares Zeichen: Die Münchnerin soll vergeben sein! "Mit Sicherheit an Fabio", kommentiert eine Userin ein Video mit den Spekulationen. Ein anderer Fan behauptet sogar: "Ja, sie ist mit Fabio [zusammen], ich habe die beiden Hand in Hand gesehen!" Allerdings existieren auch Bilder von dem Model, wo es die Schleife auf der linken Seite trägt.

Doch könnte Darya vielleicht jemand anderes ihr Herz geschenkt haben? So zeigte die Blondine auch Interesse an Danilo während ihrer Zeit bei "Are You The One?". In der gemeinsamen Nacht nach der Matchboxentscheidung startete die Beauty einen Annäherungsversuch, indem sie den Italiener küssen wollte – doch der Hottie drehte sich weg. "Wir haben uns sehr gut verstanden und eine Anziehung war von Anfang an da. Wie ich schon vor Ort sagte: 'No risk, no fun'", begründete sie ihre Aktion gegenüber Promiflash.

Instagram / darya Darya Strelnikova im September 2023

Instagram / fabioknez Fabio Knez im September 2023

Instagram / darya Darya Strelnikova, Realitystar

