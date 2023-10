So erzählte Jenny Frankhauser Familie von Schwangerschaft

Jennifer Frankhauser (31) und ihr Liebster Steffen König werden erneut Eltern: Nach dem kleinen Sohnemann Damian Andreas erwartet das Paar nun seinen zweiten Nachwuchs. In den sozialen Medien gewährte die Dschungelcamp-Gewinnerin aus dem Jahr 2018 bereits einige Einblicke in ihre Schwangerschaft. Doch eine Frage blieb bislang noch offen: Wie erzählte Jenny denn eigentlich ihrer Familie von dem zweiten Nachwuchs? Promiflash hat nachgefragt...

Im Promiflash-Interview ruft sich die Zweifach-Mama in spe jetzt den süßen Moment noch einmal in Erinnerung – und dafür haben sich Jenny und Steffen einen besonderen Tag ausgesucht. "Wir haben es an Steffens Geburtstag verkündet", erzählt die Influencerin und betont zudem: "Es haben sich alle tierisch mit uns gefreut."

Ein bisschen müssen sich Jenny, Steffen und die Familie aber noch gedulden, bis sie das kleine Baby in den Armen halten können. "Es kommt wahrscheinlich im April auf die Welt", gibt die Schwangere den errechneten Entbindungszeitraum im Interview preis.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König, 2023

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Partner Steffen König

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de