Boris Becker kann sich mit seiner Lilian Kinder vorstellen!

Boris Becker (55) ist sich mit seiner Lilian de Carvalho Monteiro wohl mehr als sicher! Der ehemalige Tennisprofi hat eine turbulente Zeit hinter sich: Er saß fast acht Monate in einem britischen Gefängnis wegen Insolvenzverschleppung ein. Seit Dezember 2022 ist der Ex-Sportler wieder auf freiem Fuß und genießt seitdem das Leben in Freiheit gemeinsam mit seiner Liebsten. Gerüchten zufolge sollen sich die beiden mittlerweile schon verlobt haben – und auch weitere Zukunftspläne stehen wohl in Aussicht: Boris kann sich Kinder mit seiner Lilian vorstellen!

In seinem Podcast "Boris Becker – Der Fünfte Satz" plaudert die Tennislegende im Gespräch mit Johannes B. Kerner (58) aus dem Nähkästchen. "Ich bin überzeugt, dass es die dritte Frau Becker geben wird", kündigt der bereits vierfache Vater an, geht allerdings nicht näher darauf ein, ob er und Lilian bald heiraten könnten. Dafür äußert er noch einen Herzenswunsch: "Ich hoffe, dass ich mit ihr auch noch mal Kinder bekomme." Schließlich sei die Familie für ihn "die beste Lebensform".

Wie ein Insider gegenüber The Sun berichtet hatte, soll der 55-Jährige im historischen Mailänder Dom vor seiner Freundin auf die Knie gegangen sein und um ihre Hand angehalten haben. "Boris ist Lilian unglaublich dankbar, dass sie in der 'schwersten Zeit' seines Lebens bei ihm geblieben ist. Er sagte: 'Sie hat mich gerettet, und das werde ich ihr nie vergessen. Sie ist die Frau meines neuen Lebens!'", soll er laut der Quelle vor seinen Freunden von seiner Lebensgefährtin geschwärmt haben.

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker in Rom

Getty Images Boris Becker bei einer Pressekonferenz

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, Berlinale 2023

