Junge oder Mädchen? Philipp Plein verrät das Babygeschlecht!

Philipp Plein (45) lüftet ein Geheimnis! Erst vor wenigen Tagen verriet der deutsche Modedesigner, dass er wieder Familiennachwuchs erwartet. Mit seiner Ex-Partnerin Fernanda Rigon hat er bereits einen älteren Sohn namens Romeo. Mit seiner derzeitigen Freundin Lucia Bartoli bekam er ebenfalls einen Sohn – den kleinen Rocket. Nun erwartet das Paar sein zweites gemeinsames Kind. Wird es etwa wieder ein Junge? Philipp verrät nun das Geschlecht seines Babys!

Gegenüber RTL verrät der 45-Jährige nun, dass er am Osterwochenende mit seiner Familie eine Genderreveal-Party veranstaltete. Passend zum Feiertag wurde das Babygeschlecht mit einem großen goldenen Osterei verkündet. Aus kleinen Raketen schoss blauer Rauch hinauf! "Es wird wieder ein Junge – ein Mädchen bekomme ich nicht hin“, meinte der Modeschöpfer.

Auf sein drittes Kind freut sich Philipp auch schon sehr. "Nach all den jahrelangen Schwierigkeiten mit meinem ersten Sohn Romeo, den ich lange nicht sehen konnte, habe ich an und mit meinem kleinen Rocky so viel Freude – ich nehme das nächste Geschenk Gottes gerne an", hatte er nach den Baby-News im Gespräch mit Bild erklärt.

Instagram / philippplein Philipp Plein im Juli 2020

Instagram / xluciabartoli Lucia Bartoli mit ihrem Kind und Partner Philipp Plein

Instagram / philippplein Philipp Plein mit seiner Freundin Lucia an Weihnachten 2021

