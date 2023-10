Travis' Mama Donna äußert sich zur Romanze mit Taylor Swift!

Hat sie Potenzial als Schwiegermutters Liebling? Aktuell machen hartnäckige Gerüchte die Runde, dass Taylor Swift (33) mit Travis Kelce (34) anbandelt. Offiziell bestätigt haben die Popsängerin und der NFL-Spieler die Spekulationen bislang nicht. Allerdings war die Beauty schon zweimal bei einem Footballspiel des Tight Ends – und feuerte ihn gemeinsam mit seiner Mutter von der Tribüne aus an. Nun spricht Donna erstmals über Taylor und Travis!

Im Podcast "Got It From Momma" äußert sich die 70-Jährige jetzt zu den Liebesgerüchten über ihren Sohn und der "Blanc Space"-Interpretin: "Ich fühle mich wie in einem alternativen Universum, weil das etwas ist, mit dem ich noch nie zu tun hatte." Auf die Frage, welchen Song von Taylor sie am liebsten mag, muss Donna nicht lange fackeln. "Ich denke, wahrscheinlich 'Shake It Off' – wir bekommen in letzter Zeit eine Menge davon, über Hater", witzelt sie.

Dass Travis Mutter von Taylor begeistert sein soll, ist dabei wohl kein Geheimnis. "Donna ist eine Mutter, die nur das Beste für ihre Kinder will", betonte ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber Daily Mail und fügte hinzu: "Sie möchte, dass Travis glücklich ist und Taylor war so lieb zu Donna, sie haben beide richtig Sympathie füreinander."

Getty Images Travis Kelce mit seiner Mutter Donna im Juli 2023

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Travis Kelce mit seiner Mutter Donna im Februar 2023

