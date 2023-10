Chris Broy denkt: Walentina Doronina liebt ihre "böse" Rolle

Seit Jahren ist Walentina Doronina (23) im Reality-TV-Business tätig und hat schon zahlreiche Shows mitnehmen können. Derzeit ist sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Can Kaplan bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Gleich am ersten Tag gab es Stress und mittendrin war die Bondine. Chris Broy (34), ein Kollege von ihr, schätzt nun im Promiflash-Interview ihr Verhalten ein und meint: Walentina weiß genau, was sie tut!

Auf die Frage, ob die Fans sie manchmal unnötig im Netz verbal attackieren würden, antwortet er: "Ich glaube, Walentina möchte das. Sie möchte das genau so, sie möchte diese Rolle einnehmen, in der sie alle hassen. Sie ist wie diese bösen Figuren in den Disney-Filmen. Ich glaube, sie kommt damit ganz gut klar!" Dabei schätzt Chris sie außerhalb der Branche anders ein. Sie sei zwar ein schwieriger Mensch, "aber eigentlich gar nicht immer so böse."

Falls es eine Taktik sein sollte, dann fahre sie damit ziemlich gut, führt Chris im weiteren Gespräch mit Promiflash aus: "Ich glaube, die war jetzt in jeder Show. Also die wird auch immer weiter gecastet. Sie ist immer der böse Part. Das braucht man in Formaten, good cop, bad cop." Dass das Sommerhaus eine große Herausforderung ist, kann der Ex von Eva Benetatou nur zu gut verstehen. Er selbst hatte vor Jahren teilgenommen: "Dann kommen die Konflikte und wenn Konflikte da sind, ist Walentina immer an erster Stelle."

RTL Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan im Sommerhaus 2023

Instagram / chris_broy Chris Broy im Dezember 2022

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

