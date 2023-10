Kurz nach Album-Release: Rapper Drake legt eine Pause ein

Drake (36) will einen Gang runterschalten. Erst vor wenigen Tagen hat der Rapper sein achtes Studioalbum rausgebracht, das den Titel "For All the Dogs" trägt. Außerdem ist er gerade fleißig am Touren – es standen sogar Gerüchte um eine Konzertreihe in Europa im Raum. Doch ist ihm der ganze Trubel mittlerweile zu viel geworden? Drake will musikalisch eine Pause einlegen!

Im Gespräch mit dem Radiosender SiriusXM verriet der 36-Jährige: "Ich werde wahrscheinlich eine Zeit lang keine Musik machen, um ehrlich zu sein. [...] Vielleicht ein Jahr oder so. Vielleicht ein bisschen länger." Er müsse sich auf seine Gesundheit konzentrieren. Es sei zwar nichts Ernstes, doch er wolle sich erst zu gegebener Zeit dazu äußern. "Ich möchte einfach, dass die Menschen gesund leben. Ich habe seit Jahren die verrücktesten Probleme mit meinem Magen", gestand der "Hotline Bling"-Interpret.

In sein neues Album hat Drake viel Arbeit reingesteckt, aber auch sein Sohn Adonis hat ein bisschen mitgeholfen. Der Lockenkopf hat ein paar Zeichnungen für das Cover der Single-Auskopplung "8AM In Charlotte" beigesteuert. "Die Ziege ist also vor den anderen Monstern geflohen. Und vor den anderen Tieren. Und vor einer Blume, die den Weg versperrt hat", beschrieb er ein Kunstwerk auf Instagram.

Drake, Rapper

Drake im Juni 2015

Drake, Rapper

