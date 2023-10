Datet er Jenni? "Are You The One?"-Marvin gibt Statement ab

Sind die beiden nun zusammen oder nicht? Marvin Kleinen stellt sich aktuell der Herausforderung Are You The One – Reality Stars in Love. Dort lässt der jüngere Bruder von Calvin Kleinen (31) nichts anbrennen – ebenso wie sein großes Vorbild vor ihm. Neben Christina Rusch (25) bandelt Marvin auch immer wieder mit Jennifer Degenhart an. In der neuen Realityshow "Calvin am Goldstrand" ist die Love Island-Beauty mit Marvin zu sehen, wie sie Händchen haltend durch die Straßen spazieren. Ein Spoiler? Der Influencer bezieht jetzt Stellung.

In seiner Instagram-Story reagiert Marvin auf die Gerüchte. "Es geht gerade sehr viel herum, dass wir irgendwas spoilern oder so was. Ich kann euch auf jeden Fall beruhigen. Ihr könnt ganz entspannt sein, es wird nichts gespoilert", stellt der Realitystar klar. "Mein Bruder ist ja auch mit einer Dame da zu sehen – Händchen haltend – und die sind auch kein Paar. Deswegen könnt ihr ganz entspannt bleiben, macht euch da keine Sorgen. Ihr werdet das schon verstehen, das Ganze", erklärt Marvin abschließend. Offenbar sind die beiden also doch kein Paar – oder?

Bereits in der Show kann Marvin nämlich kaum die Finger von Jenni lassen – ganz zum Ärger von Shakira. "Ich fand es einfach unreif von Marvin, nicht ehrlich zu sein. Jenny sehe ich nicht als die Schuldige hier – sie hat nichts falsch gemacht", stellte die Content Creatorin nach einem Kuss der beiden klar.

Instagram / jenniferdegenhart_ Jennifer Degenhart, Realitystar

Instagram / marvinkleinen Marvin Kleinen, Reality-TV-Star

Instagram / jenniferdegenhart_ Jennifer Degenhart, Realitystar

