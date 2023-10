Stolzer Freund? Harry Styles unterstützt Taylor im Theater

Sie unterstützen sich gegenseitig sehr. Seit Mitte August wird fleißig spekuliert, ob Harry Styles (29) mit Taylor Russell (29) die neue Frau an seiner Seite gefunden hat. Der Sänger war bereits mehrfach mit der Schauspielerin gesehen worden. Ende September spazierte das angebliche Paar dann sogar Händchen haltend durch London. Und nun beweist Harry, dass er auch Taylors größter Fan ist.

Paparazzi lichteten Harry und Taylor nach der letzten Vorstellung vor dem National Theater in New York City ab. Wie Daily Mail berichtet, soll der Brite im Publikum gesessen haben, während Taylor ein letztes Mal in ihrem Theaterstück "The Effect" auf der Bühne stand. Die Bilder zeigen, dass er sich dem Anlass entsprechend eine elegante schwarze Jacke und ein weißes Hemd trug. Nach dem Stück trafen die beiden draußen aufeinander und unterhielten sich angeregt.

Bisher hatten sich aber weder Harry noch Taylor zu den Liebesgerüchten geäußert. Allerdings hatten schon ein paar Augenzeugen die beiden zusammen erwischt. So war ein Video bei TikTok aufgetaucht, in dem ein Radfahrer sich mit seiner Katze im Korb bei einer Spazierfahrt filmt. In dem Clip taucht auch plötzlich Taylors Hund in der Ecke auf und die Mieze fängt an zu fauchen, als tatsächlich Harry und Taylor an dem Fahrradfahrer vorbeigehen.

TMX/ MEGA Harry Styles bei einem Konzert in Wales

Getty Images Taylor Russell, Schauspielerin

Getty Images Harry Styles im November 2022

