Marina und Kai sind das neue "Hochzeit auf den Blick"-Match!

Für diese beiden wird es jetzt ernst! Momentan läuft die zehnte Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick. In diesem Jahr vertrauen abermals zwölf Singles auf die Wissenschaft – und hoffen, im Zuge des Beziehungsexperiments den Partner fürs Leben zu finden. Um vor den Traualtar treten zu können, brauchen die Kandidaten aber ein Match. Für Marina und Kai scheinen die Voraussetzungen für eine Ehe nun zu stimmen!

In Folge Nummer drei kommt es zu einem neuen Match: Marina und Kai. Aufgrund der vielen Gemeinsamkeiten sind die Experten bei dem IT-Consultant und der Personalsachbearbeiterin sehr zuversichtlich. "Marina und Kai haben dieselben Werte und Zielvorstellungen. Sie thematisieren die gleichen verbindlichen Entscheidungen für Treue und Moral", erklärt Beate Quinn. Zudem wohnen die beiden nur 50 Minuten voneinander entfernt, was für ihr Kennenlernen ein großes Plus sei.

Marina bekommt die freudigen Neuigkeiten höchstpersönlich von Beate übermittelt. Dabei hat sich die Paar- und Sexualtherapeutin mal wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie hat eine Trainingsjacke mit der Aufschrift "Du bist dabei" bedrucken lassen. "Wenn ich an meinen Zukünftigen denke, frage ich mich, wie er sein wird und ob wir uns gut verstehen werden", verrät die 29-Jährige im Einzelinterview.

