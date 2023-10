Süße Reunion: Ashley Tisdale trifft auf Ex-Co-Star Dylan

So sieht Wiedersehensfreude aus! Als Kinderstar wurde Ashley Tisdale (38) berühmt: So stand die Schauspielerin unter anderem mit Zac Efron (35) und Vanessa Hudgens (34) für die Teenie-Musical-Filmreihe High School Musical vor der Kamera. Neben ihrer Schauspiel- und Gesangskarriere fand Ashley auch privat ihr großes Glück: Mit ihrem Mann Christopher French (41) bekam sie vor zwei Jahren ihre gemeinsame Tochter Jupiter (2). Bei einem Football-Spiel der Los Angeles Rams traf Ashley nun auf einen alten Bekannten...

In ihrer Instagram-Story teilt die 38-Jährige ein Selfie mit ihrem einstigen Co-Star Dylan Sprouse (31) – mit ihm stand Ashley jahrelang als Zack und Maddie für die Kinderserie "Hotel Zack & Cody" vor der Kamera. "[Ich] habe meinen kleinen Bruder Dylan getroffen, ich liebe dich so sehr!", schreibt Ashley überglücklich zu der Aufnahme. Kurz danach singt sie sogar für Dylans Ehefrau Barbara Palvin (30) ein Ständchen – das Model feierte nämlich seinen Geburtstag in dem Stadion.

2018 lobte Ashley sowohl Dylan als auch seinen Zwillingsbruder Cole (31) in einem Interview mit People und witzelte, dass sie "nicht dachte, dass sie jemals wirklich erwachsen werden würden". "Aber dann sind sie einfach über Nacht erwachsen geworden und ich dachte 'Oh mein Gott!' Und sie sehen so gut aus, wirklich gut, und sie sind auch gute Menschen, wirklich klug!", schwärmte sie außerdem in dem Interview.

Getty Images Christopher French und Ashley Tisdale im Januar 2019 in Beverly Hills

Getty Images Ashley Tisdale und Cole und Dylan Sprouse im Februar 2006

Getty Images Brenda Song, Ashley Tisdale und Dylan und Cole Sprouse im Juli 2004

