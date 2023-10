Verrücktes Gerücht: Kehrt Lionel Messi bald zu Barca zurück?

Steht bald ein atemberaubendes Comeback an? Lionel Messi (36) steht aktuell bei Inter Miami unter Vertrag. Nachdem klar geworden war, dass der Fußballstar seinen alten Verein Paris Saint-Germain im Sommer verlassen wird, buhlten viele Klubs um den Argentinier. Lionel lag unter anderem ein Angebot aus Saudi-Arabien mit einem Jahresgehalt von 500 Millionen Euro vor. Auch sein Herzensverein, der FC Barcelona, kämpfte um den Stürmer. Könnte der Hammer-Transfer nun doch Wirklichkeit werden?

Da Inter Miami allen Anschein nach die Qualifikation für die MLS-Play-offs verpasst, hofft Barca angeblich auf ein Leihgeschäft ab Januar. Der 36-Jährige könnte nämlich dadurch monatelang nicht an einem offiziellen Spielbetrieb teilnehmen. Derzeit liegt der Klub fünf Punkte hinter dem begehrten Platz neun, mit dem man sich noch qualifiziert – und es sind nur noch drei Spiele zu absolvieren. Der Kicker hat sich bisher allerdings nicht zu den Spekulationen geäußert.

Nach Lionels Wechsel in die USA, war Barca allerdings alles andere als gut auf seinen ehemaligen Superstar zu sprechen. "Präsident Laporta verstand und respektierte Messis Entscheidung, sich in einer Liga mit geringeren Anforderungen zu messen, weiter weg vom Rampenlicht und dem Druck, dem er in den letzten Jahren ausgesetzt war", hieß es in einer offiziellen Erklärung des Vereins.

Getty Images Lionel Messi im Dress des FC Barcelona

Getty Images Lionel Messi, Fußballer

Getty Images Lionel Messi im April 2021

