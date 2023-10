Sommerhaus-Zoff: Aussprache bei Aleks und Vanessa eskaliert

Hier lag wohl einiges im Argen. In Das Sommerhaus der Stars kämpfen Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu derzeit um den Titel als Promipaar des Jahres. Doch in den Spielen geraten die beiden teils heftig aneinander. Im Spiel "Dünnbrettbohrer" kam es ebenfalls zur Auseinandersetzung und der Muskelmann warf seiner Partnerin vor, sich nicht genug anzustrengen. Am nächsten Tag sucht er das Gespräch – doch das geht erst einmal nach hinten los.

Denn die geplante Aussprache im Sommerhaus mit Vanessa endet dann wieder im Streit. Die beiden kommen nicht auf einen Nenner, denn nach wie vor sieht der 32-Jährige sich von seiner Partnerin "hintergangen". Aber er scheint sich nicht gehört zu fühlen. "Du schreist immer rum", wirft Vanessa ihm vor, woraufhin ihr Partner wirklich laut wird: "Weil du mir keine Stimme gibst." Im Einzelinterview kommen ihm dann sogar die Tränen: "Weil man mir nicht glaubt. [...] Und das stört mich – und das weißt du. Und du hast drauf geschissen."

Trotz der Tränen kommt es kurz nach diesem heftigen Streit wieder zur Versöhnung. Auslöser ist das Gespräch mit Eric (34) und Edith Stehfest, die den Umgang der beiden miteinander als sehr belastend empfinden. Und plötzlich scheint Vanessas Stimmung umzuschlagen: "Ich sehe das Gute in dir und das weißt du, und deswegen hör auf, dich davon aus der Reserve locken zu lassen." Bei ihren Worten kullern bei Aleks wieder die Tränen. Ihre Mitbewohner scheinen durch die plötzliche Versöhnung aber mehr als irritiert zu sein.

RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Sommerhaus-Kandidaten 2023

RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic im Sommerhaus 2023

RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic im Sommerhaus

