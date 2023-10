Geburtstagsfeier mit Taylor? Travis Kelce schweigt dazu

Travis Kelce (34) hüllt sich in Schweigen. Das Liebesleben des Tight Ends steht seit einigen Wochen ununterbrochen in den Schlagzeilen. Denn der NFL-Star soll mit Taylor Swift (33) anbandeln. Die Sängerin feuerte ihn bereits zweimal im Stadion an – zudem wurden der Sportler und die mehrfache Grammy-Gewinnerin turtelnd in einem Restaurant gesichtet. Seinen Geburtstag soll Travis allerdings ohne Taylor gefeiert haben – oder etwa doch nicht?

In den vergangenen Folgen seines Podcasts "New Heights" ließ der 34-Jährige den ein oder anderen Kommentar über die Blondine fallen. Doch in der neuesten Episode kam er nicht auf Taylor zu sprechen – auch seine Geburtstagsfete ließ Travis aus. Daher scheint es gut möglich, dass die beiden Travis' Ehrentag gemeinsam verbracht haben, nur möchte er womöglich nicht näher darauf eingehen.

Denn vergangenes Wochenende sollen Taylor und Travis durchaus zusammen unterwegs gewesen sein. Laut Us Weekly verbrachten die zwei eine "chillige Nacht" in Kansas City, bevor sie anschließend den Heimweg gemeinsam angetreten sind.

