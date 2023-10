Lässt sich "Temptation Island"-Umut schon jetzt verführen?

Die Versuchung für Umut Tekin (26) scheint groß zu sein. Aktuell nimmt der einstige Die Bachelorette-Teilnehmer mit seiner Partnerin Jana-Maria Herz (31) an Temptation Island V.I.P. teil. Dort testen die beiden ihre Treue – schließlich hatte sich der Ravensburger bereits einen Fehltritt in der Vergangenheit geleistet. Doch wird er sich in der Show den nächsten leisten? Umut kommt einer Verführerin besonders nahe.

Wie in der aktuellen Folge zu sehen ist, harmoniert es zwischen dem 26-Jährigen und Emma. So tanzen sie bei einer Party zusammen, lachen viel, werden touchy und liefern sich sogar ein inniges Blickduell. "Jeder hat halt gemerkt, dass zwischen Umut und mir diese Spannung ist", gibt die gelernte Köchin zu. Und auch der Vergebene sieht das so: "Mit Emma vibe ich hier schon am besten." Bei den anderen Männern bleibt das auch nicht unbemerkt, so sorgt sich Isi um die Treue des Partners von Jana-Maria.

Dass sich Umut bereits einen Fehltritt geleistet hatte, stritt er in der Show ab. "Vor längerer Zeit habe ich ein Video zugeschickt bekommen. Da war er auf der Tanzfläche und hat sich mit einer geküsst...", berichtete Jana-Maria. Ihr Partner ist sich allerdings wohl keiner Schuld bewusst: "Ein Kuss war das nicht gewesen. Es sah vielleicht so aus – aber es war wirklich nur so, weil ich ihr ins Ohr geflüstert habe."

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

RTL / René Lohse Emma Fernlund, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2023

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

