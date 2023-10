Skurril? Prinzessin Diana erscheint in "The Crown" als Geist

Prinzessin Diana (✝36) hat einen außergewöhnlichen Auftritt in The Crown. Bereits seit 2016 verfolgen Millionen Fans die Geschichte des britischen Königshauses mit Queen Elizabeth II. (✝96) im Zentrum. Mit der sechsten Staffel soll aber Schluss sein. Und in genau dieser Season wird eines der wohl sensibelsten Kapitel der Monarchie Großbritanniens aufgegriffen – der Tod von Prinzessin Diana. In der Serie kehrt Diana nach ihrem Tod sogar noch einmal zurück.

Wie Daily Mail nun berichtet, soll Netflix für die letzte Staffel einen besonderen Auftritt der beliebten Prinzessin – gespielt von Elizabeth Debicki (33) – geplant haben. So wird sie nach ihrem Tod sowohl dem trauernden Charles (Dominic West, 53) als auch seiner Mutter, der Queen (Imelda Staunton, 67), als Geist erscheinen. Der Kronprinz führt in der Szene wohl ein letztes Gespräch mit seiner entfremdeten Ex-Frau, in dem die beiden sich sogar versöhnen. Dianas Erscheinung solle eine "Visualisierung innerster Gedanken" sein und kein übernatürlicher Spuk, erklärt eine Quelle dem Magazin.

Die Verfilmung von Dianas Tod sorgte vorab aber nicht nur für Begeisterung. Vor allem die Tatsache, dass an Originalschauplätzen gedreht worden war, sorgte für Kritik. Eine enge Freundin von Diana, Debbie Frank, zeigte sich gegenüber The Sun empört: "Es ist natürlich schrecklich für Dianas Kinder, das noch einmal sehen zu müssen. Das ist unsensibel."

Netflix Dominic West und Elizabeth Debicki in "The Crown"

Netflix / Alex Bailey Imelda Staunton als Queen Elizabeth II. in "The Crown"

Netflix Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in "The Crown"

