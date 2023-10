Papa Jamie hat keine Angst vor Britney Spears' Memoiren

Wird sie noch mehr auspacken? Ende Oktober will Britney Spears (41) in einem ganz persönlichen Buch ihre Geschichte erzählen. Dabei soll die Sängerin kein Blatt vor den Mund nehmen. Womöglich wird ein Kapitel ihres Lebens eine große Rolle in den Memoiren spielen: Die rund 13 Jahre lange Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears (71). Hat ihr Papa nun Angst davor, was Britney in ihrem Buch alles schreiben wird?

Insider sind sich gegenüber TMZ sicher: Jamie schert sich nicht um das viel diskutierte Buch. Brits Vater sei es egal, was sie in ihrem Buch "The Woman in Me" über ihn zu sagen hat, da er sowieso schon in der Öffentlichkeit von ihr schlechtgeredet wurde – viel mehr gebe es eh nicht zu sagen. Außerdem haben ja auch schon seine andere Tochter Jamie Lynn Spears (32) und seine Ex-Frau Lynne ihre Memoiren veröffentlicht, wo sie ebenfalls kein gutes Haar an dem 71-Jährigen ließen. Er wolle Brits Werk nicht lesen.

Allgemein soll Britney in ihrem Buch aber nicht allzu sehr mit ihren Weggefährten ins Gericht gehen. "Es ist nicht Britneys Intention, jemanden vor den Bus zu werfen. Sie erzählt nur ihre Sicht der Dinge", hatte schon eine Quelle gegenüber Us Weekly erläutert.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Jamie Spears, Vater von Britney Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2023

