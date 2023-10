Königin Camilla strahlt in Kleid mit wildem Pfauenmuster!

Mehr ist mehr! Königin Camilla (76) ist als Ehefrau des britischen König Charles III. (74) auf etlichen glamourösen Veranstaltungen und Ereignissen unterwegs. Als Königspaar zeigen sich die beiden immer in ihren besten Looks. Die Gemahlin ist dabei normalerweise in einfarbigen und gedeckten Nuancen gekleidet. Doch dieses Mal ist der Look ein wenig gewagter: Camilla trägt ein Kleid mit wildem Pfauenmuster!

Zur Feier des Tages erscheint die britische Königin in einem taillierten Kleid mit animalischem Pfauenmuster. Aus dem Farbspiel aus Grün und Türkis ist durch braune Pfauenaugen ein lebendiger Hingucker geworden. Dazu kombiniert sie türkisfarbenen Schmuck und edle Pumps in Schwarz. Dieses Kleid scheint Camilla wohl besonders gut zu gefallen, denn sie trägt es nicht zum ersten Mal. Zuvor traf die Stiefmutter von Harry und William die gemusterte Kleiderwahl bei einer Teeparty im August.

Erst vor einigen Wochen bewies die Britin elegantes Modebewusstsein. Beim Staatsbankett in Frankreich hüllte sich Königin Camilla in Luxus. In einem Couture-Kleid mit Umhang von Dior und funkelndem Schmuck zog sie die Blicke aller Gäste des französischen Abends auf sich.

