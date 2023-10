Nach Baby-OP: Kourtney Kardashian hat ihre Angst überwunden

Hinter Kourtney Kardashian (44) liegen schwere Wochen! Anfang September musste sich die Keeping up with the Kardashians-Protagonistin für das Wohl ihres ungeborenen Babys unters Messer legen: Sie unterzog sich einer fetalen Operation – also einem Eingriff, bei dem das Kind im Mutterleib behandelt wird. Natürlich sorgte sich die Frau von Travis Barker (47) in den Wochen danach um ihren Nachwuchs. Inzwischen hat Kourtney die Angst aber überwunden und ist wieder beruhigt.

Gegenüber Vanity Fair gewährt Kourtney jetzt einen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Gleich nach der Operation erreichte ich den Punkt, an dem ich mich gehen ließ und aufhörte, mir Sorgen zu machen", resümiert die 44-Jährige zwar – doch ganz so leicht fiel es ihr dann wohl doch nicht. Sie gibt nämlich zu: "Es hat eine Weile gedauert, bis ich die Angst loslassen konnte."

Einige Wochen nach der Operation im Krankenhaus versuche Kourtney im Alltag nun ein positives Mindset zu bewahren. "Jetzt spreche ich jeden Tag mit dem Baby", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich bin positiv gestimmt, halte meinen Kopf gerade und bete viel."

Kourtney Kardashian und Travis Barker bei den Grammys 2022

Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Kourtney Kardashian, Realitystar

