Nach Hochzeit: Chris Evans erstmals mit Ehering unterwegs

Chris Evans (42) könnte wohl kaum glücklicher! Nach langen Spekulationen hatten der Schauspieler und seine Liebste Alba Baptista (26) ihre Liebe zueinander öffentlich gemacht. Seitdem machten sie immer wieder im Netz deutlich, wie verliebt sie ineinander sind. Im vergangenen Monat wagten dann die beiden Turteltauben den nächsten Schritt in ihrer Beziehung – und gaben sich das Jawort. Nun präsentierte Chris erstmals in der Öffentlichkeit seinen Ehering!

Anlässlich der Games Con in New York traf der 42-Jährige einige seiner zahlreichen Fans. Einer seiner Supporter postete sogar ein Bild mit Chris auf der Social-Media-Plattform X – und auf dem Schnappschuss fällt vor allem eins auf: Zu seiner lässigen braunen Jacke und einer Cordhose kombinierte Chris seinen funkelnden Ehering! Das bemerken auch sofort die Fans. "Lass mich kurz Luft holen, denn er trägt einen Ehering an seiner Hand", kommentiert etwa ein User.

Nach ihrer kleinen Hochzeit zu Hause planen Chris und Alba eine zweite Trauung. "Es wird eine zweite Feier in Portugal für die Mitglieder von Albas Familie geben, die in Massachusetts nicht dabei sein konnten", verriet ein Insider gegenüber Page Six. Ob sich die beiden schon ein zweites Mal das Jawort gegeben haben, ist nicht bekannt – allerdings verbrachten Chris und Alba vor wenigen Wochen Zeit in Portugal.

Instagram / chrisevans Chris Evans und Alba Baptista, Schauspieler

Getty Images Chris Evans bei der Premiere von "Ghosted"

Instagram / chrisevans Filmstar Chris Evans und Alba Baptista

