Prinzessin Eugenie teilt erstes Familienfoto mit Söhnen

Sie gibt einen seltenen Einblick. Prinzessin Eugenie (33) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Erst vor wenigen Monaten hatten die Tochter von Prinz Andrew (63) und ihr Mann Jack Brooksbank (37) bekannt gegeben, zum zweiten Mal Eltern geworden zu sein. Ihr neuestes Familienmitglied gesellte sich damit zu ihrem zweijährigen Söhnchen August. Ihr kleines, privates Glück teilt sie jetzt in den sozialen Medien: Eugenie zeigt erstmals einen Schnappschuss mit ihren beiden Söhnen.

In einem Video zu Ehren ihres fünften Jahrestages bekommen die Instagram-Follower der 33-Jährigen einen seltenen Einblick in ihr Privatleben. Ein Bild am Ende des Clips zeigt sie zusammen mit Jack und den zwei Söhnen am Strand. Freudestrahlend und windzerzaust posiert das Vierergespann für ein niedliches Familienfoto. Der Schnappschuss ist dabei eine echte Besonderheit: Es ist das erste Mal, dass Eugenie gemeinsam mit ihrem Mann, Sohn August und dem vier Monate alten Ernest in einem Bild zu sehen ist.

Zur Geburt ihres jüngsten Nachwuchses teilten die frischgebackenen Eltern einen süßen Post. "Jack und ich wollten euch mitteilen, dass unser kleiner Junge Ernest George Ronnie Brooksbank am 30. Mai 2023 um 8:49 Uhr mit einem Gewicht von 3,2 Kilogramm geboren wurde", schrieb Eugenie zu einem Bild, auf dem ihr Söhnchen zu sehen war.

Anzeige

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, Mai 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie, Juni 2022

Anzeige

Instagram / princesseugenie Ernest George Ronnie Brooksbank

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de