So teilen sich Julian Claßen und Ex Bibi ihre Kinderzeit auf

Er redet offen über bisher nie angesprochene Themen! Julian (30) und Bibi Claßen (30) waren für viele das Traumpaar unter dem YouTube-Sternenhimmel gewesen. Während ihrer 13-jährigen Beziehung hatten die Influencer zwei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßt: im Jahr 2018 ihren Sohn Lio (5) und zwei Jahre später ihre Tochter Emily (3). Nun verrät Julian erstmals nach der Trennung: So funktioniert das Patchwork-Modell mit Bibi.

In der aktuellen Folge des Podcasts "Die Petze und der Besserwisser" plaudert der 30-Jährige jetzt aus dem Nähkästchen. In puncto Kids wechselt sich das einstige Pärchen ab: Eine Woche seien ihre Sprösslinge bei Julian und Tanja (26) und die darauf dann wieder bei Bibi und Timothy. Lio und Emmys Geburtstage wollen sie immer gemeinsam feiern."Das ist dann für alle Beteiligten einfach ein schönerer Umgang und eine schönere Situation", erklärt der zweifache Papa.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Patchwork-Familie Lios Geburtstag gefeiert. "Kaum zu glauben. Lio wird heute einfach fünf Jahre alt. Du bist so ein wundervoller, kluger, liebevoller Mensch. Du bist so eine Bereicherung für uns alle", schrieb Julian auf Instagram und fügte hinzu: "Was mich am stolzesten macht, ist, dass du mein Sohn bist. Wir lieben dich."

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihren Kindern Lio und Emily

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2023

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinen Kindern Emmy und Lio

