Dehnungsstreifen: GNTM-Siegerin Vivien feiert ihre Brüste!

Vivien Blotzki feiert ihren Körper im Netz! Die Koblenzerin nahm 2023 an Heidi Klums (50) Castingshow Germany's next Topmodel teil – und das total erfolgreich: Die Azubine ist in der Geschichte der Castingshow das erste Plus-Size-Model, das zur Siegerin gekürt wurde. Schon während der Staffel machte sich die Beauty für Body Positivity stark. Auch nach dem Ende der Show ist ihr dieses Thema wichtig: Vivien zelebriert jetzt ihre natürliche Brustform im Netz!

"Heute möchte ich euch meine Makel zeigen und euch daran erinnern, dass fast jede größere Brust hängt und Dehnungsstreifen hat – und ich liebe es!", betont Vivien jetzt total selbstbewusst in ihrer Instagram-Story. Passend zu ihrem Statement veröffentlicht die amtierende GNTM-Siegerin ein Foto von ihrer Oberweite. Außerdem fügt sie hinzu: "Das macht sie alle einzigartig und auf ihre eigene Weise schön. Feiert eure Brüste!"

Vivien wird auf Social Media aber auch immer wieder mit Hassnachrichten und Bodyshaming konfrontiert. Zu diesem Thema schüttete sie im Netz schon vor einigen Monaten ihr Herz aus: "Ich bin nicht sauer, weil ich das lesen muss. Denn ich bin mir meiner selbst sehr bewusst, sodass so etwas an mir abprallt. Aber ich bin sauer, dass solche Kommentare dafür verantwortlich sind, dass junge Menschen da draußen sich nicht trauen zu tun, wonach ihnen der Sinn steht."

