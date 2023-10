Fans sicher: Travis Kelce und Taylor Swift haben geknutscht!

Wie nah sind sich diese beiden gekommen? Aktuell halten sich hartnäckige Liebesspekulationen über Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34). In den vergangenen Wochen hatte die Popsängerin den NFL-Star schon mehrere Male mit seiner Mutter Donna von der Tribüne aus bei seinen Footballspielen angefeuert. Zuletzt wurden die beiden erstmals Hand in Hand miteinander gesichtet – was die Gerüchteküche nur noch mehr zum Brodeln brachte. Nun sind sich Fans sogar sicher: Taylor und Travis haben geknutscht!

Die Swifties sind offenbar ziemlich scharfäugig: Auf Instagram teilte ein Fan nun vergrößerte Schnappschüsse von Taylor und Travis' Rendezvous durch den Big Apple – und hat dabei wohl einen Lippenstiftfleck entdeckt. "Ein wenig verschmierter Lippenstift und keine Grundierung auf ihrer Nase und etwas von ihrem Lippenstift auf seinem Schnurrbart", erklärte der User. Ein anderer erwiderte: "Das ist mir auch aufgefallen."

Erst vor wenigen Tagen waren die beiden erstmals seit dem Beginn ihrer angeblichen Romanze händchenhaltend miteinander gesichtet worden. Wie Page Six berichtete, strahlte die "Lovestory"-Interpretin trotz des regnerischen Wetters bis über beide Ohren. Geäußert haben sich Taylor uns Travis zu dem Date bislang nicht.

Getty Images Taylor Swift und Donna Kelce im Oktober 2023

Getty Images Travis Kelce, Sportler

Getty Images Taylor Swift beim Spiel von Travis Kelce

