Jada Pinkett-Smiths Enthüllungen: Chris Rock ist frustriert

Chris Rock (58) ist davon alles andere als begeistert! Vor wenigen Tagen sorgte Jada Pinkett-Smith (52) für eine Menge Aufsehen: In einem großen Interview verriet die Moderatorin, dass sie und ihr Ehemann Will Smith (55) seit sieben Jahren getrennt sind. Auch äußerte sie sich erstmals zu der Ohrfeige, die der Schauspieler Chris bei den Oscars nach einem makabren Witz verpasste – und verriet, dass Letzterer sogar Interesse an ihr bekundete. Jadas Offenheit geht Chris aber gehörig gegen den Strich!

Das verrät ein Insider gegenüber Daily Mail. Vor allem, dass Jada ausplauderte, dass der 58-Jährige sie nach einem Date fragte, passe Chris überhaupt nicht. "Chris hasst es, dass sie es immer wieder zur Sprache bringt und die anderen Enthüllungen anspricht, dass Chris sie nach einem Date gefragt hat und so weiter", erklärt die Quelle. Der "Kindsköpfe"-Darsteller wolle seine Privatsphäre wahren: "Jetzt steht es wieder im Rampenlicht und es ist einfach frustrierend. [...] Chris ist darüber hinweg und würde es lieben, wenn sie seinen Namen aus ihrem verdammten Mund hält."

"Ich glaube, jeden Sommer gab es Berichte, dass Will und ich uns scheiden lassen. Und in diesem ganz besonderen Sommer glaubte Chris den Gerüchten", erinnerte sich die 52-Jährige in dem Interview mit People und fügte dem hinzu: "Er rief mich an und sagte: 'Ich würde gerne mit dir ausgehen.'" Jada habe ihren Verehrer dann aber darüber aufgeklärt, dass die Gerüchte nicht stimmen.

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith, Schauspieler

Getty Images Chris Rock bei den Oscars 2022

Getty Images Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin

