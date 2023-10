Jada will im Alter wieder mit Ex Will Smith zusammenleben!

Sie verblüfft mit ihren Aussagen. Erst kürzlich ließ Jada Pinkett-Smith (52) in einem Interview die Bombe schlechthin platzen: Sie und Will Smith (55) sollen bereits seit sieben Jahren getrennt sein. Doch teilten die Schauspieler über zwei Jahrzehnte lang ein gemeinsames Leben. Aus diesem Grund herrsche auch kein böses Blut zwischen den Eheleuten. Ganz im Gegenteil sogar: Jada plant, auch im Alter weiterhin für Will da zu sein.

Derzeit hat die 52-Jährige ihr eigenes Haus im kalifornischen Calabasas – unweit von Wills Domizil. In einem Interview mit The Times erklärt die "Girls Trip"-Darstellerin nun jedoch: "Ich denke, irgendwann werden wir [wieder zusammenleben]. Das tue ich wirklich." Der Grund für die unerwartete Enthüllung sei ein ganz einfacher. "Will wird alt. Ich bleibe noch recht jung, aber mir wird langsam klar, dass er jemanden braucht, der sich um ihn kümmert", berichtet Jada weiter.

Dass die beiden sich nicht aufgeben, machte Jada erst kürzlich im Gespräch mit Parade deutlich. Ihr damaliges Eheversprechen hätte einen ganz bestimmten Punkt enthalten. "Egal was passiert, wir werden es schaffen. Und deshalb brauchen wir keinen Ehevertrag, denn ich verspreche, dass eine Scheidung nicht nötig sein wird, weil wir es schon bewältigen werden", erinnerte sie sich.

Getty Images Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith bei den Critics' Choice Awards 2022

Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith, Schauspieler

