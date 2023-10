Blöd gelaufen! Kein Label veröffentlicht Kanye Wests Album

Das hat sich Kanye West (46) sicherlich anders vorgestellt! In den vergangenen Monaten hatte der Rapper immer wieder für Furore gesorgt: So äußerte er sich im Netz antisemitisch oder beerdigte in einem seiner Musikvideos Pete Davidson (29), den damaligen Freund seiner Ex-Frau Kim Kardashian (42). Allmählich scheint Kanye aber wieder die Kurve zubekommen: Er will ein neues Album mit Ty Dolla $ign veröffentlichen. Doch anscheinend machen die Plattenlabels Kanye einen Strich durch die Rechnung!

Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber Billboard. Trotz des fertigen Albums haben einige Labelchefs "angesichts der antisemitischen Äußerungen, die [Kanye] West fast genau ein Jahr zuvor gemacht hat, die Möglichkeit, das Projekt zu vertreiben, ausgeschlagen". Der 46-Jährige scheint dennoch nicht aufgeben zu wollen. Wie die Quelle außerdem erklärt, ist Kanye weiterhin "auf der Suche nach einem Partner für den Vertrieb" – immerhin wolle er das Album in wenigen Wochen veröffentlichen.

Sollte es mit dem Musik-Comeback nicht klappen, hätte der "Praise God"- Interpret durchaus einen Plan B: Nachdem Kanye 2020 erstmals versucht hatte, in die Politik einzusteigen, ist sich ein Insider sicher, dass Kanye es im kommenden Jahr erneut probieren wird. "Er kandidiert zu 100 Prozent wieder für das Präsidentenamt", verriet eine Quelle gegenüber The Sun. Der Vierfach-Vater sei überzeugt davon, die Wahl zu gewinnen: "[Er] glaubt, dass er der nächste Präsident ist, weil Gott ihn gesandt hat."

Anzeige

APEX / MEGA Kayne West, Mai 2023

Anzeige

Getty Images Kanye West in New York City

Anzeige

@CelebCandidly/ Snorlax / MEGA Kanye West, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de