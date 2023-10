So läuft es bei Jenny und Luca nach ihrem "Love Island"-Sieg

Jenny und Luca geben ein Liebes-Update! Die beiden hatten an der diesjährigen Staffel von Love Island teilgenommen. Vor zwei Wochen fand das Datingformat in der Sonne Griechenlands bereits sein Ende – Jenny und Luca entwickelten Gefühle füreinander und gewannen die Show. Inzwischen ist ein bisschen Zeit vergangen. Ist bei Jenny und Luca noch alles so harmonisch wie in der TV-Villa?

In ihrer Instagram-Story gibt Jenny ihren Fans nun ein kleines Update. "Bei Luca und mir läuft es sehr gut", verriet die Blondine. Doch sie gesteht auch, dass es nicht so einfach sei, eine Beziehung in der Öffentlichkeit zu führen. Aber davon wollen sich die beiden Turteltauben nicht unterkriegen lassen. Es laufe "trotzdem sehr gut und harmonisch zwischen uns und dafür bin ich megadankbar", schwärmte die Hotelfachfrau.

Doch nicht bei allen ging es nach "Love Island" weiter mit den ganz großen Gefühlen. Alessandra und Fabi (25) mussten die Datingshow zusammen verlassen und lernten sich in den vergangenen Wochen weiter kennen. Für mehr reichte es bei ihnen aber offenbar nicht. "Wir haben uns außerhalb der Villa eine Chance gegeben, jedoch gemerkt, dass es nicht vollständig passt", erklärte die Schweizerin im Netz dazu.

Instagram / luuqa Jenny und Luca im Oktober 2023

RTLZWEI Jenny und Luca bei "Love Island"

Instagram / _fabi.jng "Love Island"-Alessa und Fabi, 2023

