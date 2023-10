Hundewindel: Anne Wünsche wurde beim Veterinäramt angezeigt

Anne Wünsches (32) Verhältnis zu Hunden sorgt mal wieder für große Aufmerksamkeit! Wegen ihrer Vierbeiner musste die Influencerin schon zahlreiche Shitstorms über sich ergehen lassen. Nachdem sie im vergangenen November ihren Mischling Dobby abgegeben hatte, holte sie sich vor einem Monat einen Chihuahuawelpen. Da Toni nicht stubenrein ist, trägt er aktuell eine Windel. Deswegen klingelte jetzt das Veterinäramt bei Anne!

"Das Veterinäramt war da, weil mich eine Pfeife angezeigt hat. Es geht hier um den kleinen Süßen, der eine Windel trägt", echauffiert sie sich auf Instagram. Das kann Anne gar nicht verstehen: Sie verwahrlose ihren Hund ja nicht, sondern sei nur besorgt um ihre Wohnung: "Ich hab halt einfach keine Lust, dass mir das Sofa vollgepisst wird. Ich habe ja hier auch einen einjährigen Sohn und zwei Mädels, wir chillen alle gerne auf dem Sofa." Die YouTuberin bemühe sich um Tonis Stubenreinheit, doch er brauche eben länger. "Ich finde es auch nicht gerade so prickelnd, dass ein Hund eine Windel trägt. Aber ihn stört es auch nicht," betont sie.

Morgen habe Anne dann noch ein Treffen mit dem Veterinäramt, wo über die Situation gesprochen werde. "Es ist Kopfgeficke, wenn man dann solche Termine wahrnehmen muss – so sinnfrei", klagt sie. Aber manch einer wolle die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin einfach am Boden sehen und wende jedes Mittel an. Ihr sei sogar schon mal die Polizei geschickt worden, als sie im Netz über die Überforderung mit ihren Kids gesprochen habe.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Hund mit Windel

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem neuen Welpen, September 2023

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern Sávio, Juna und Miley

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de