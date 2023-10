Prinzessin Madeleine zeigt auf Event ungewohnt viel Haut

Prinzessin Madeleine von Schweden (41) zieht alle Blicke auf sich. Die Tochter von König Carl Gustaf (77) und Königin Silvia (79) lebt mit ihrem Mann Chris O'Neill (49) und ihren gemeinsamen Kindern in den USA. Zusammen mit ihren Geschwistern Prinzessin Victoria (46) und Prinz Carl Philip (44) zeigt sie sich nur noch selten in ihrer Heimat auf Events. Nun legt Madeleine aber einen seltenen und freizügigen Auftritt hin.

Am Montag besuchten Madeleine und Chris zusammen in New York eine Gala der World Childhood Foundation, wie Fotos zeigen, die T-Online vorliegen. Zu diesem Anlass präsentierte sich die dreifache Mutter total schick auf dem roten Teppich. Die 41-Jährige trug ein schulterfreies Kleid in einem klassischen Dunkelblau. Die Royal-Lady zeigte an dem Abend im Blitzlichtgewitter der Paparazzi somit ungewöhnlich viel Haut – fühlte sich in ihrem Look augenscheinlich pudelwohl.

In Schweden ist Madeleine kaum noch. Im nächsten Jahr sollen sie und ihre Familie aber womöglich zurück nach Stockholm ziehen, doch dafür soll es bestimme Bedingungen geben. Die Siebte der schwedischen Thronfolge soll unter anderem verlangen, dass ihre drei Sprösslinge auf der exklusiven Privatschule Carlssons unterkommen, wie die Zeitschrift Svenska Dagbladet berichtet hatte.

