Umut flirtet bei "Temptation Island V.I.P." weiter fremd!

So sehr verfolgt Umut (26) das schlechte Gewissen wohl doch nicht. Zusammen mit seiner Partnerin Jana-Maria (31) stellt sich der Ex-Bachelorette-Kandidat aktuell der Challenge Temptation Island V.I.P.. Bei dem ultimativen Beziehungstest verbringen die beiden einige Zeit getrennt voneinander und müssen den heißen Verführern und Verführerinnen widerstehen. Doch das gelingt dem Beau bereits am ersten Tag in der Villa überhaupt nicht. Deswegen fühlt sich Umut schlecht – macht aber trotzdem mit dem Flirten weiter!

In der aktuellen Folge von "Temptation Island V.I.P." flirtet Umut bereits am ersten Abend, was das Zeug hält. Vor allem zwischen ihm und der Verführerin Emma ist das Knistern sofort spürbar. Danach fühlt sich der 26-Jährige total mies. Doch dieses Gefühl hält augenscheinlich nicht lange an. Denn noch am selben Abend können er und die Blondine ihre Augen nicht voneinander lassen und kichern miteinander. "Das werden schlimme Bilder für Jana", räumt der Reality-TV-Teilnehmer diesbezüglich ein.

Emma lässt bei Umut aktuell nichts anbrennen. Sie sucht aktiv die Nähe zu ihm. Die Beauty habe ohnehin schnell gemerkt, dass der Lockenkopf in seiner Beziehung mit Jana-Maria nicht ganz glücklich sei. "Natürlich habe ich auch an Jana-Maria gedacht, während ich Zeit mit Umut verbracht habe. Allerdings habe ich auch früh die Unzufriedenheit in deren Beziehung gespürt", erklärte die Verführerin Promiflash dazu.

Emma Fernlund, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2023

Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Umut Tekin, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

