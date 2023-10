Finanzielle Krise: Lukas Podolski kriegt kein Gehalt mehr!

Jetzt ist sparen angesagt! Seit Sommer 2021 spielt Lukas Podolski (38) für den polnischen Verein Górnik Zabrze Fußball. Im Mai verlängerte der ehemalige FC Bayern München-Spieler seinen Vertrag um zwei weitere Jahre. An sein Karriereende denkt der fünffache Vater somit noch lange nicht. Aktuell soll der Verein jedoch große finanzielle Probleme haben. Dies bleibt nicht ohne Folgen: Lukas und sein Team sollen aktuell kein Gehalt mehr ausgezahlt bekommen.

Wie Bild berichtet, warten der Ex-Weltmeister und seine Mannschaftskollegen bereits seit zwei Monaten auf ihren Lohn. Schuld an der internen Finanzkrise sollen wichtige, fehlende Transfereinnahmen sein. So wartet der Fußballclub beispielsweise noch auf 1,7 Millionen Euro, die aus dem Verkauf des Spielers Szymon Włodarczyk an den österreichischen Verein Sturm Graz hervorgehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Verein Geldprobleme hat. Bereits im Frühjahr befand sich Górnik Zabrze in einer ähnlichen finanziellen Lage. Damals soll Lukas sogar dem Verein angeboten haben, ihnen 200.000 € zu leihen. Dies lehnte der Vorstand jedoch ab.

Lukas Podolski im Juni 2016

Lukas Podolski, Fußballer

Ex-Fußballprofi Lukas Podolski

