Romeo Beckham und Mia Regan trauern um Familienhund Rufus

Sie müssen jetzt ganz stark sein! Romeo Beckham (21) und Mia Regan (20) lernten sich im Jahr 2019 kennen und lieben. Seitdem erfreuen die beiden ihre Fans nicht nur mit süßen Pärchen-Pics, sondern auch mit niedlichem Hunde-Content. Neben ihrem eigenen Vierbeiner Simba taucht dabei auch oft Mias Familienhund Rufus auf. Doch jetzt teilen der Fußballer und das Model ihren Fans traurige Neuigkeiten mit: Rufus ist gestorben!

Auf Instagram erinnern die beiden an ihren geliebten Vierbeiner. Während Romeo ein süßes Bild seines haarigen Freundes teilt und dazu "Ruhe in Frieden, kleiner Mann" schreibt, postet Mia ihre eigene Hommage an ihren Begleiter: Ebenfalls zu einem Schnappschuss, auf dem Rufus treu in die Kamera schaut, dankt sie ihm für die gemeinsame Zeit. "Danke, dass du unser aller Leben gesegnet hast, du wertvollster Welpe, ich liebe dich für immer und ewig. RIP Rufus", kommentiert sie das Foto.

Erst im April dieses Jahres feierten die beiden Turteltauben den ersten Geburtstag ihres gemeinsamen Hundes Simba. Anlässlich des besonderen Tages teilte Romeo eine Bildercollage in seiner Instagram-Story. Dazu schrieb er: "Alles Gute zum Geburtstag, du prächtiger Junge. Ich liebe dich."

Instagram / romeobeckham Rufus, der Familienhund von Mia Regan

Instagram / mimimoocher Rufus, der Familienhund von Mia Regan

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan mit ihrem Hund Simba

