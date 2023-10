Nach Ehe-Aus: So fühlt sich Sängerin Paloma Faith nachts

Ein Ehe-Aus bedeutet viel Veränderung im Leben! Paloma Faith (42) war zehn Jahre mit ihrem Partner Leyman Lahcine zusammen gewesen – sie hatten im Jahr 2017 geheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. Als die Sängerin realisierte, in der Beziehung nur noch unglücklich zu sein, trennte sie sich Ende 2022 von dem Franzosen. Jetzt erzählt die Blondine ehrlich, wie es ihr nach dem Beziehungsaus ergeht. Die Zweifachmama fühlt sich nach der Trennung vor allem nachts sehr allein!

In einem Interview mit The Sun lässt sich Paloma ganz offen über ihre wahren Gefühle nach dem Ehe-Ende aus. Die Britin gibt zu: "In der stillen Nacht, die Kids schlafen, man sitzt einfach da – man fühlt sich wirklich sehr allein." Außerdem sei eine Trennung etwas ganz anderes, wenn man gemeinsame Kinder habe. "Es ist immer noch deine Familie, aber in anderer Form", schildert die Musikerin. Die Umstände lassen sie manchmal weinen.

Zu Beginn des Jahres ging es der Single-Mama gar nicht gut. Das Paar ging erst seit ein paar Monaten getrennte Wege – Paloma musste sich erstmal an das Leben mit Nachwuchs ohne Ehemann gewöhnen. Auf Social Media bezeichnete sich die "Only Love Can Hurt Like This"-Interpretin als "gebrochene Frau", die 2022 "verdammt scheiße" erlebte.

Anzeige

ActionPress Leyman Lahcine und Paloma Faith im Juni 2016

Anzeige

Getty Images Paloma Faith, Sängerin

Anzeige

Instagram / palomafaith Paloma Faith und ihre Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de