Nach Mega-Enthüllungen: Britney Spears löscht Netz-Profil!

Britney Spears (41) wird der Trubel um ihre Person im Moment wohl etwas zu viel! Die US-amerikanische Popsängerin sorgt seit einigen Tagen mit ihren bald erscheinenden Memoiren "The Woman in Me" für Schlagzeilen: In ersten Auszügen des Buches enthüllt die "Toxic"-Sängerin beispielsweise weitere Details zu ihrer Vormundschaft, eine Schwangerschaft und eine Abtreibung. Doch jetzt zieht sich die Blondine erst einmal zurück: Britney löscht jetzt ihr Profil auf Social Media!

Eigentlich hält Britney ihre Fans regelmäßig mit Fotos und Clips auf der Social-Media-Plattform Instagram auf dem Laufenden – doch damit ist jetzt wohl vorerst Schluss! Das Profil der "Hold Me Closer"-Sängerin ist auf der Fotoplattform nämlich inzwischen nicht mehr auffindbar. Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass sich Britney aus dem Netz zurückzieht. Bereits in der Vergangenheit deaktivierte sie ihren Account des Öfteren für kurze Zeit.

Kurz zuvor meldete sich Britney noch mit einem Statement zu ihrem Buch im Netz zu Wort. "Die Intention meines Buches war es niemals, jemanden zu verletzen! Es geht darin um mein altes Ich – das ist Vergangenheit! Mir gefallen die Schlagzeilen nicht, die ich lese", schrieb die 41-Jährige.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears, August 2016 in New York City

Getty Images Britney Spears bei der Pre-Grammy-Gala, 2017

