"Offensichtlich": Taylor Swift und Travis kurz vor Beziehung

Bei Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) dauert es wohl nicht mehr lange! Seit Wochen halten sich nun schon hartnäckige Gerüchte um eine Romanze der Sängerin und des NFL-Stars. Mittlerweile wurden die beiden Turteltauben auch schon händchenhaltend miteinander abgelichtet! Auch die Freunde der beiden sind offenbar schon ganz hin und weg von ihrem Liebesglück – für sie ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Taylor und Travis endlich Freund und Freundin sind!

"Sie sind wirklich glücklich", plaudert ein Insider gegenüber Us Weekly aus. Freunde des Paares seien wohl bereits überzeugt davon, dass die beiden Hals über Kopf in einander verknallt sind. "Die zwei sagen nicht, dass sie schon verliebt sind", betont der Tippgeber und fügt hinzu: "Aber es ist offensichtlich für ihre Freunde, dass es in diese Richtung geht."

"Taylor ist im Moment hin und weg", betonte auch schon eine andere Quelle gegenüber Daily Mail. Laut dieser könne die "Anti-Hero"-Interpretin dem Sportler wohl einfach nicht widerstehen, denn er mache sie zum "glücklichsten Mädchen der Welt". Der Insider erklärte: "Sie versucht sich zusammenzureißen, aber sie verliebt sich gerade in ihn und er fühlt genauso."

Getty Images Taylor Swift bei einem Footballspiel in Kansas

Getty Images Travis Kelce im Oktober 2023

Backgrid / Action Press Travis Kelce und Taylor Swift in New York, Oktober 2023

