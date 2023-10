Trotz Trennung: Oliver und Amira Pocher als Team in TV-Show!

Oliver Pocher (45) und seine Ex Amira (31) machen weiterhin gemeinsame Sache! Der deutsche Komiker und die Moderatorin gaben im Sommer ihr Liebes-Aus bekannt: Nach rund vier Ehejahren gehen sie fortan getrennte Wege. Trotzdem arbeiten die beiden beispielsweise weiterhin an ihrem Podcast – und auch weiteren gemeinsamen Projekten sind sie nicht abgeneigt: Trotz ihrer Trennung treten Oliver und Amira demnächst als Team im TV an!

In der neuen Folge ihres Podcasts "Die Pochers!" verraten die beiden jetzt, dass sie sich nach ihrer Trennung einer gemeinsamen Herausforderung gestellt haben. "Wir waren bei Promi-'Wer wird Millionär'", betont Oli. Im Rahmen der beliebten Quiz-Sendung hat sich das Ex-Paar den Fragen des Moderators Günther Jauch (67) gestellt. Die Folge werde am 16. November anlässlich des Spendenmarathons ausgestrahlt.

Aber wie kamen Oliver und Amira eigentlich auf die Idee, trotz ihrer Trennung gemeinsam bei "Wer wird Millionär" anzutreten? "Du hättest alleine hingehen können", sagt der Comedian zu seiner Ex. Doch das habe sich die 31-Jährige nicht getraut. Letztendlich sei ihr Manager dann auf "die glorreiche Idee" gekommen, dass die beiden die Challenge gemeinsam antreten könnten.

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Anzeige

Getty Images Oliver und Amira Pocher während eines Red-Carpet-Events

Anzeige

Instagram / Ck6Daj5oSEM Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de