Acht Kilo verloren: So hart arbeitet Shirin David für Tour

Shirin David (28) möchte, dass es perfekt wird. Die Rapperin hat sich in der Hip-Hop-Szene mit Songs wie "Gib ihm" und "Lieben wir" einen Namen gemacht. Obwohl ihre Musikkarriere ein voller Erfolg ist, mied die einstige DSDS-Jurorin jedoch immer die Bühne. Nachdem sie aber an der Seite von Haftbefehl (37) im Sommer ihren ersten Live-Auftritt gefeiert hatte, kündigte sie endlich auch ihre erste Tour an. Auf die bereitet sich die Beauty aktuell intensiv vor: Shirin hat dadurch sogar ganze acht Kilogramm abgenommen!

In ihrer Instagram-Story gibt die Künstlerin jetzt ein Update zu ihrer Tour, die in 16 Tagen starten wird. "Die letzten Wochen waren unfassbar intensiv und herausfordernd für mich – körperlich sowie mental", gibt die 28-Jährige zu. Auch wenn in dieser Zeit einige Sachen auch mal schiefliefen, habe sie sich immer wieder aufgerappelt und weitergemacht. Doch der ganze Stress bleibt nicht ohne Folgen! "Ich habe acht Kilogramm abgenommen, meine Ernährung komplett umgestellt, leider viel zu wenig Schlaf in den letzten Wochen gehabt, [aber ich] gebe alles, damit diese Tour unfassbar wird", verspricht die "Brillies"-Interpreten ihren Fans.

Neben ihrer Tour hat Shirin noch weitere große Projekte am Laufen, die sie wohl ziemlich auf Trab halten: Sie ist Coach in der aktuellen The Voice of Germany-Staffel. Zusätzlich hat die Beauty nun auch noch einen Podcast namens "DirTea Talk", den sie mit ihrem Rap-Kollegen Shindy (35) gestartet hat. Auch die Schweizer Fußballerin Alisha Lehmann (24) war dort bereits zu Gast.

Instagram / shirindavid Shirin David im September 2023

Action Press / United Archives GmbH Shirin David im November 2017

Instagram / shirindavid Shirin David und Shindy

