Fans checken Shirin Davids "The Voice"-Entscheidung nicht

Shirin Davids (28) Meinung spaltet die Zuschauer. Die frühere YouTuberin musste ihr Team bei The Voice of Germany in der vergangenen Folge radikal reduzieren. Ihre Talente mussten gegeneinander antreten. Anders als in den vergangenen Jahren musste sie jedoch nicht zwangsläufig einen Kandidaten rauswerfen, sondern konnte auch beide mit in die nächste Runde nehmen. Das war auch bei Finja Bernau und Lorenz Haase der Fall. Die Fans können Shirins Entscheidung allerdings überhaupt nicht verstehen.

"Sie nimmt beide mit? Vom schlechtesten Battle bisher... Muss man nicht verstehen", schreibt zum Beispiel ein User auf X, ehemals Twitter. Ein anderer beobachtet, dass auch ihr Jury-Kollege Ronan Keating (46) ziemlich überrascht wirkt: "Ronan versteht die Welt nicht mehr und wir sind alle bei ihm." Ein weiterer Zuschauer spricht von der "dümmsten Fehlentscheidung".

Grund dafür ist unter anderem, dass Lorenz während seiner Performance von Sido (42) und Doreens (36) "Nein" einen Texthänger hatte. Doch Shirin lobte ihn dafür, weil er so schnell wieder zurück in den Song fand und bedankte sich bei Finja für ihre Unterstützung dabei.

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Finja Bernau und Lorenz Haase bei "The Voice of Germany" 2023

ProSieben / André Kowalski Giovanni Zarrella, Ronan Keating, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany"

Instagram / shirindavid Shirin David, Rappperin

