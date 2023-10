Jahrestag: Heather Rae El Moussa schwärmt von Hochzeitsfeier

Heather Rae El Moussa (36) gibt einen Einblick in ihren großen Tag. Im Oktober 2021 hatten die Selling Sunset-Darstellerin und ihr Partner Tarek El Moussa (42) sich das Jawort gegeben. In Santa Barbara waren sie bei einer extravaganten Zeremonie vor den Altar getreten. Zwei Jahre und einen gemeinsamen Sohn später sind die beiden immer noch schwer verliebt. Nun feiern Tarek und Heather ihren zweiten Hochzeitstag und denken zurück an den besonderen Moment.

Auf Instagram teilt Heather gleich eine ganze Reihe an Fotos aus ihrem Hochzeitsalbum. Unter anderem gibt sie Einblicke in die romantische Zeremonie unter mehreren Bögen aus weißen Rosen. Ein Video-Zusammenschnitt zeigt auch, dass kein Auge trocken blieb: Sowohl bei Tarek als auch bei seiner Braut kullerten die Tränen. "Mein Liebster. Wir gehen mit vollen, glücklichsten Herzen in unseren Hochzeitstag", schwärmt die 36-Jährige. Sie werde das ganze Wochenende in Erinnerungen schwelgen und die einzelnen Momente erneut durchleben.

Tarek brachte unter anderem seine zwei Kinder aus einer früheren Beziehung mit. Tochter Taylor durfte ihren Papa sogar zum Altar führen, wie Heathers Aufnahmen zeigen. Aber auch zu ihrer Stiefmutter scheint sie ein gutes Verhältnis zu haben. "Ich kenne dich jetzt seit vier Jahren und ich möchte dir nur sagen, dass du die beste Mutter aller Zeiten bist", betonte die 12-Jährige in der Serie "Selling Sunset".

Anzeige

Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae Young und Tarek El Moussa mit ihrem Sohn im April 2023

Anzeige

Instagram / heatherraeyoung Tarek El Moussa und Heather Rae Young im Mai 2021

Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Young und ihr Mann Tarek El Moussa mit seinen Kindern, 2022

Anzeige

Wie gefallen euch die Einblicke in Heather und Tareks Hochzeit? 50 Stimmen 16 Ich finde, das ist alles ein bisschen zu viel. 34 Toll, das sieht nach einer romantischen Zeremonie aus.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de