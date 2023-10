Vier Jahre Beziehung: So läuft's bei Micaela Schäfer im Bett

Micaela Schäfer (39) plaudert mal wieder aus dem Nähkästchen! Nach ihrer On-off-Beziehung mit Felix Steiner (38) kam die deutschlandweit bekannte Nacktschnecke 2019 mit ihrem Liebsten Adriano Hess zusammen. Mittlerweile sind die beiden seit über vier Jahren ein Paar – und scheinen immer noch megaglücklich miteinander zu sein. Doch läuft es bei Mica und Adriano auch noch im Bett so aufregend wie früher? Promiflash hakt nach!

Im Promiflash-Interview bei der Venus-Party Visit-X: Night of the Nights macht die 39-Jährige deutlich, dass es aufgrund des täglich vollgepackten Terminkalenders gar keinen Alltagstrott in ihrer Beziehung gibt. "[Das] hält die Beziehung auf Trab und natürlich auch im Bett – wenn man sich nicht oft sieht, dann kommt keine Routine rein und ich denke mir halt immer was aus", so Micaela. Dabei ist es vor allem die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin, die hin und wieder für eine willkommene Abwechslung sorgt: "Ich habe so viele Kostüme, so einen großen Fundus an toller Wäsche, also ich lasse mir was einfallen."

An einer Sache hat Adrian allerdings kein Interesse – nämlich Micas erotischem Content im Netz! "Er schaut sich gar nichts an von mir. Er sieht manchmal nachts so Werbung von mir, das ist ihm superunangenehm, da muss er wegschalten", erklärt das Erotikmodel gegenüber Promiflash. Für Mica ist das aber kein Problem: "Das braucht er alles überhaupt nicht, er hat Michaela Schäfer live und in Farbe und das genügt ihm."

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Micaela Schäfer, Erotikmodel

Splash News ; ActionPress Adriano Hess und Micaela Schäfer auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, TV-Sternchen

