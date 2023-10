Freundin der Queen: Meghan wusste nicht, was sie erwartet

Diese Äußerungen dürften Herzogin Meghan (42) wohl nicht gefallen! Lady Anne Glenconner war drei Jahrzehnte lang die Hofdame von Prinzessin Margaret (✝71), Schwester der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96).Die heute 91-Jährige wuchs außerdem zusammen mit den beiden Schwestern Margaret und Elizabeth auf. Sie diente sogar bei der Krönung der Queen als Trauzeugin. Nun äußert sich Lady Anne zu Meghan und Prinz Harry (39) und unterstellt der Herzogin Unwissenheit!

Zu Gast bei dem Podcast "Rosebud with Gyles Brandreth" plaudert die rüstige Dame offen über das royale Ehepaar, welches inzwischen im Exil in Kalifornien lebt. An Harry, den sie schon von Kindesbeinen auf kennt, erinnert sie sich als "süßen kleinen Jungen". Lady Anne führt fort, dass sie glaube, dass Meghan "keine Idee davon hatte, was sie wirklich erwartet." Die Schauspielerin habe laut der ehemaligen Hofdame einfach geglaubt, dass das Leben eines Royals genauso sein würde, wie das eines Prominenten. "In Wahrheit ist es ziemlich langweilig, ein Mitglied der royalen Familie zu sein", so die Adelskennerin. Die jetzige Situation empfinde sie als sehr traurig und sie habe Mitgefühl für Harry.

Lady Anne erzählt zudem, dass sie während der Krönung von König Charles III. (74) mit dem Politiker John Kerry über die Sussexes sprach. John, der im aktuellen Kabinett des amerikanischen Präsidenten John Biden sitzt, sagte laut Anne, dass er und alle Amerikaner sehr tiefes Mitgefühl für Harry empfinden würden. Kerrys Sprecher verneint gegenüber Fox News den Inhalt des Gesprächs.

United Archives GmbH Colin Tennant und Lady Anne Glenconner

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Prinz Harry, 2023

