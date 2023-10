Fieser Sturz von der Bühne: Bekommt Gerard Piqué sein Karma?

Gerard Piqué (36) und seine einstige Frau Shakira (46) hatten sich im Sommer 2022 nach mehr als zehn gemeinsamen Jahren getrennt. Grund dafür war eine Affäre des Fußball-Stars gewesen, die die Sängerin anhand eines Marmeladenglases aufgedeckt hatte. Das abrupte Beziehungsende entwickelte sich zu einem öffentlich ausgetragenen Rosenkrieg. Was Gerard jetzt passiert, bezeichnen Shakiras Fans deshalb als Karma für sein Benehmen!

Vergangenen Dienstag besuchte der Spanier die Eröffnungsfeier seines Kings League Minifußballturniers – doch das Schicksal spielte ihm nicht in die Karten. Als er auf dem Weg zu seinen Fans telefonierend die Bühne überquerte, fiel er plötzlich in ein tiefes Loch. Zu seinem Nachteil wurde der Vorfall gefilmt – auf X, ehemals Twitter, geht das Video viral. Jetzt meinen treue Fans seiner Ex-Partnerin, dass es vermutlich Karma sei. "Du solltest die Bühnenkönigin [Shakira] nicht respektlos behandeln und dann erwarten, dass die Bühne dich respektiert", lautet ein Kommentar. Ein anderer User witzelt: "Ach ja, Piqué, du kannst Karma nicht entkommen." Es heißt sogar, dass "Shakiras Voodoo" ihn ordentlich erwischt habe.

Im Januar dieses Jahres hatte die "Hips Don't Lie"-Interpretin ihren neuen Song veröffentlicht, in dem sie mit ihrem Ex Gerard und seinem Betrug abrechnet. Das Lied "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" hatte sämtliche Rekorde gebrochen – so hat es kurz nach der Veröffentlichung als das meistgestreamte Lied eines Latin-Künstlers auf Spotify gegolten.

Getty Images Shakira und Gerard Piqué bei den Billboard Music Awards 2014

Getty Images Gerard Piqué, Fußballstar

Getty Images Shakira, September 2023

