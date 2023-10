Matthew Perry (†54) war in Co-Star Courteney Cox verliebt

Für sie hatte er große Gefühle! Am Sonntagmorgen hatten erschütternde Neuigkeiten die Runde gemacht: Matthew Perry war im Alter von 54 Jahren gestorben. Zu Lebzeiten hatte der Schauspieler mit seinem Liebesleben hin und wieder für Aufsehen gesorgt: So wurden ihm unter anderen Affären mit Gwyneth Paltrow (51) oder Julia Roberts (56) nachgesagt. Doch in eine Frau soll Matthew sehr verliebt gewesen sein: In seine Schauspielkollegin Courteney Cox (59)!

Gemeinsam standen die beiden von 1994 bis 2004 für die Erfolgsserie Friends vor der Kamera. Während sich ihre Rollen des Chandlers und der Monica ineinander verliebten und zum Powercouple der Show wurden, soll auch Matthew für Courteney Gefühle entwickelt haben – die war allerdings zu diesem Zeitpunkt mit ihrem heutigen Ex-Mann David Arquette (52) verheiratet. "Matthew war schon immer in sie verliebt. Matthew hat es nie ganz geschafft, über sie hinwegzukommen", so eine Quelle gegenüber Us Weekly.

Ein Paar wurde aus den beiden aber nie. Nach Courteneys Trennung von David kam sie mit dem Musiker Johnny McDaid (47) zusammen, die beiden sind bis heute ein Paar. Während einer kurzen Trennung im Jahr 2015 soll sie allerdings Trost bei Matthew gesucht haben. "Es ist keine Überraschung, dass Matthew einer der ersten war, den Courteney anrief, nachdem Johnny sie verlassen hatte", verrät der Informant.

Getty Images Matthew Perry im Juli 2005

Getty Images Courteney Cox und Matthew Perry, 1997

Getty Images Matthew Perry und Courteney Cox im November 2005

