Für Matthew Perry (†54) war "Friends" die Zeit seines Lebens

Sein Verlust trifft auch sie sehr. Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass Matthew Perry (✝54) gestorben ist. Seine Assistentin entdeckte den US-Schauspieler angeblich leblos in seinem Whirlpool. Momentan dauern die polizeilichen Untersuchungen zu seinem tragischen Tod noch an. Im Netz zollten ihm bereits viele Stars, darunter auch Selma Blair (51), den Tribut. Seine Friends-Kollegen melden sich bisher noch nicht. Mit ihnen hatte Matthew eine besondere Verbindung.

2021 feierten die Stars der beliebten Sitcom eine große TV-Reunion – und in der wurde vor allem Matthew richtig emotional. "Es [die Show] hat mein Leben in jeder Hinsicht verändert. [...] Es hat mein Leben geformt. Und es war die Zeit meines Lebens", schwärmte er damals mit feuchten Augen, wie People berichtete. Auch wann immer er und seine Co-Stars sich nach dem Show-Ende gesehen hätten, sei es so gewesen, als hätten sie sich erst am Vortag gesehen. "So hat es bei uns einfach funktioniert", stimmte Courteney Cox (59) Matthew damals unter Tränen zu.

Während der Dreharbeiten zu "Friends" und auch danach kämpfte Matthew mit schlimmen Suchtproblemen. Allein 15 Mal war er in einer Entzugsklinik, zudem hatte er an 6.000 Treffen der Anonymen Alkoholiker teilgenommen. Außerdem hatte der Darsteller von Chandler Bing zwei Nahtoderfahrungen, wie Daily Mail berichtete.

Getty Images Die "Friends"-Darsteller bei den 54. Emmy Awards, 2002

Getty Images Der "Friends"-Cast

BFA Matthew Perry, Schauspieler

