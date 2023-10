Wegen dieses Hobbys hat Prinzessin Kate Angst um William!

Prinzessin Kate (41) findet nicht alles toll, was Prinz William (41) macht. Die Eheleute sind stolze Eltern ihrer dreiköpfigen Rasselbande um Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). In ihrem turbulenten Alltag mit Kind und Kegel versuchen die beiden auch hin und wieder eigenen Hobbys nachzugehen. So soll Kate beispielsweise gerne joggen gehen. Und auch William weiß sich zu beschäftigen. Doch eine seiner Freizeitbeschäftigungen mag seine Gattin so gar nicht!

William mag es wild und fährt leidenschaftlich gerne Motorrad, ganz zum Missfallen seiner Frau. "Er fährt immer noch damit. Es macht mir Angst, wenn er damit rausfährt. Ich bin entsetzt", gestand Kate 2015 einem Fan, wie Vanity Fair damals berichtete. Die Royal-Lady hoffe, dass ihr Nachwuchs kein Interesse daran zeigt. "Hoffentlich halte ich George davon ab", erklärte sie dazu.

William und sein ältester Sohn George sollen einen ganz besonderen Draht zueinander haben. Wohl auch deswegen besucht das Vater-Sohn-Gespann gerne Sportevents zusammen. Erst vor wenigen Wochen hatten sie sich zusammen ein Rugby-Spiel in London angesehen. Dort hatte es zwischenzeitlich so ausgesehen, als hätte Papa William mit seinem Sprössling schimpfen müssen.

Getty Images Prinzessin Kate im Juni 2023

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Dezember 2022

Getty Images Prinz William und sein Sohn Prinz George

