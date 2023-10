Pirouetten mit Ekat: Joachim Llambi verletzt sich für Show!

Joachim Llambi (59) und Ekaterina Leonova (36) legen eine flotte Sohle aufs Parkett! Beide sind durch die Show Let's Dance berühmt geworden: Während der Wertungsrichter seit Jahren neben Motsi Mabuse (42) und Jorge Gonzalez (56) in der Jury der Tanzshow sitzt, fegt Ekat als Profitänzerin regelmäßig mit wechselnden Promis über die Bühne. Nun tanzten die Sportler erstmals zusammen – und dabei verletzte sich Llambi!

Am kommenden Samstag sind Lambi und Ekat bei "Klein gegen Groß" in einem Pirouettenduell gegen den 13-jährigen Malik und die elfjährige Sonja zu sehen. "Wir haben vorher noch nie zusammen getanzt und hatten keinen großen Vorlauf. Wir haben aber an mehreren Tagen für ein paar Stunden trainiert", erklärt der 59-Jährige Bild. Dabei ging es offenbar hoch her, denn er kam nicht unbeschadet aus den Proben: "Eigentlich bewegt sich die Dame bei der Pirouette an zwei Fingern des Herren, die wie ein Gelenk für sie funktionieren. Ich muss einen weglassen, denn den hat Ekaterina mir beim Training halb abgerissen. Da ist die Kapsel angeknackt."

Llambis Kapsel ist auch nicht der einzige Verschleiß: Denn ursprünglich sollte er mit Motsi in Kai Pflaumes (56) Show antreten! "Doch sie hat sich verletzt. Deswegen ist Ekaterina spontan eingesprungen", erzählt er. Die auszuführende, schnelle Drehung sei aber auch wirklich sehr schwierig: "Die Lankenau-Pirouette ist sehr kompliziert und anspruchsvoll, wird höchstens mal bei einer Formation und da auch noch ganz selten getanzt."

Anzeige

Getty Images Joachim Llambi im September 2022 in Köln

Anzeige

NDR / Thorsten Jander Malik, Sonja, Kai Pflaume, Ekaterina Leonova und Joachim Llambi bei "Klein gegen Groß"

Anzeige

Getty Images Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de