Wollen Robert Pattinson und Suki Waterhouse bald heiraten?

Wann gehen die beiden den nächsten Schritt? Robert Pattinson (37) und Suki Waterhouse (31) sind schon seit rund fünf Jahren ein Herz und eine Seele. Ihre Liebe genießen der Twilight-Star und die "Daisy Jones and the Six"-Darstellerin aber am liebsten im Privaten – nur selten zeigen sie sich zusammen bei Events oder auf Red Carpets. Das Paar scheint total happy miteinander zu sein, bisher läuteten aber trotzdem noch nicht die Hochzeitsglocken. Warum? Robert und Suki wollen nichts überstürzen!

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verrät, wollen der 37-Jährige und seine Partnerin in ihrer Beziehung nichts erzwingen. Sie seien erst vor einigen Monaten zusammengezogen, woran sie sich noch gewöhnen würden. Eine Hochzeit sei deshalb noch nicht in Planung, aber auch nicht ausgeschlossen. Robert und Suki gehen alles Schritt für Schritt an und wollen, dass sich "die Dinge organisch entwickeln, was bisher für sie gut funktioniert hat."

Einen tieferen Einblick in ihre neue Wohnsituation gab Suki im Podcast "Driven Minds: A Type 7". Sie sei nicht die ordentlichste Person, doch Robert käme damit gut klar. "Es fühlt sich nicht wie eine verrückte Sache an. Und ich habe großes Glück, weil er das Durcheinander und das Chaos akzeptiert. Er findet es irgendwie charmant. Darüber bin ich sehr glücklich", schwärmte die Britin.

Anzeige

Getty Images Robert Pattinson und Suki Waterhouse im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de