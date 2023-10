Schwere Schwangerschaft: Will Kelly Clarkson mehr Kinder?

Kommt da etwa bald Nachwuchs? Kelly Clarkson (41) ist bereits Mutter von zwei Kindern. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock (46) bekam die Sängerin ihre Tochter River Rose und den jüngeren Bruder Remington Alexander. Beide Schwangerschaften waren für die "Because of You"-Interpretin alles andere als leicht. Besonders eine fiese Übelkeit machte ihr sehr zu schaffen. Doch könnte sich Kelly trotz der Strapazen noch weiteren Nachwuchs vorstellen?

In ihrer Show "The Kelly Clarkson Show", schneidet die Musikerin das Thema an. Sie reagiert auf ein virales Video, in dem ein zweijähriges Mädchen ihre schwangere Mutter tröstet, während diese unter morgendlicher Übelkeit leidet. Nach dem Clip gibt Kelly zu, dass sie das Video als "schwierig" empfindet, weil es sie dazu bringt, mehr Kinder haben zu wollen, obwohl dies nicht immer die richtige Entscheidung sei. Daraufhin spielt sie auf ihre schwierigen Erfahrungen als Schwangere an.

Bereits 2017 verkündete Kelly, dass sie nie wieder schwanger werden würde. Zu Gast in der Show "The View" begründete sie ihre Entscheidung wie folgt: "Es ist einfach mein Körper ... Ich bin nicht dafür gemacht, schwanger zu sein!"

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren Kindern River Rose Blackstock und Remington Alexander Blackstock

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de