Sharon Osbourne verkleidet sich als Kanyes Ehefrau Bianca!

Was für ein verrücktes Kostüm! Sharon (71) und Ozzy Osbourne (74) schlüpfen an Halloween in ein Partnerkostüm. Der britische Rockstar und die Moderatorin ahmten einen der skurrilen Looks des Rappers Kanye West und dessen Ehefrau Bianca Censori nach und begeistern die Fans! Vor allem Sharons Outfit springt ins Auge: Die 71-Jährige trägt durchsichtige Pumps, kombiniert mit einem lila Kissen vor der Brust!

Der US-Rapper und seine australische Ehefrau Bianca sorgen mit ihren bizarren Auftritten öfter für Kopfschütteln. Das Ehepaar Osbourne schaute sich nun ein sonderbares Outfit des Paares ab und verkleidete sich entsprechend: Ozzy hüllte sich wie Kanye ganz in Schwarz, während Shannon den gewagten Look von Bianca imitierte! Sharon veröffentlichte das Bild stolz auf ihrem Instagram-Profil. Die Fans feiern die Kostümierung der beiden und zeigen sich vor allem von Sharon beeindruckt: "Du gibst ein sexy Kissen ab, Sharon".

Das Ehepaar, das sich im Jahr 1982 das Jawort gegeben hatte, verriet kürzlich erst das Geheimnis seiner Ehe. Im Gespräch mit E! News erzählte Sharon: "Wir sind beide komische Kauze." Die beiden seien zwei wilde junge Leute gewesen, die sich gefunden hätten.

Sharon Osbourne

Bianca Censori

Kanye West

